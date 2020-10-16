【專家樓評】李志成：第4季新盤轉旺　細價樓都見支持

踏入黃金第四季，各區新盤起動，大圍站上蓋項目柏傲莊I率先開價搶攻，開價有競爭力，成為市場焦點，吸納大批客源，示範單位參觀反應踴躍，收票情況亦非常熾熱，短期勢將凍結各區二手購買力。

根據地政總署資料顯示，今年9月份共有5個住宅項目獲批預售樓花同意書，共2,412伙，按月大幅增加超過3倍，並創出22個月新高。數目急增主要來自柏傲莊I、II期，兩期合共2,198伙，佔上個月批出預售91%。發展商加快推盤步伐，相信將會帶動一手交投旺上加旺，市場氣氛升溫，整體交投預計穩定向好。

另外，新一期居屋已經截止申請，接獲約23萬宗申請，超額認購約32倍，即約33人爭一伙，疫情下反應依然熱烈。新居屋四個項目逾7,000伙，其中僅鑽石山項目位於市區，比較有吸引力，提供大單位的沙田項目亦都預計會受家庭客歡迎，而粉嶺項目位置相對較偏遠，吸引力略為遜色，加上疫情影響下，部分買家對入市較為審慎，相信對居屋申請有影響。不過今期居屋申請量仍是2014年復售居屋以來第三高，可謂非常理想，反映市場剛性需求殷切。在僧多粥少下，相信會有不少準買家回流二手細價樓市場尋寶，對細價樓交投有支持。

香港置業行政總裁 李志成

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