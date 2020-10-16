【男女有別？】疫下美國女性打工仔成失業重災區　何解？

外媒報道，新冠肺炎疫情下，９月有約61.7萬名美國女性打工仔失業，而男性打工仔的失業人數僅7.8萬人；失業女性中，有一半人正處於35歲至44歲的主要工作年齡。9月全美國女性失業率保持在8%的高位，其中，非裔和西裔女性的失業率較高。

分析指，這與疫情下，女性就業機會較多的行業如服務業和娛樂產業的行業經營狀況惡化有關。此外，女性也更有可能承擔家庭責任，要照顧子女居家上課和照顧家人，家庭與工作二選一，結果還是難以繼續維持自己的事業。

有美國管理諮詢公司與非牟利組織LeanIn共同進行的報告顯示，媽媽承擔大部分家務和看護責任的可能性是爸爸的3倍以上。保險公司Ameriprise首席經濟學家Russel Price亦表示，9月大量女性退出勞動力市場的部分原因在於缺乏育兒服務的選項。9月美國兒童日托服務行業的就業率較疫情前的水平下降了近18%。在擁有足夠的育兒選擇前，許多父母仍將無法重返工作崗位，而這將繼續放慢經濟復甦的步伐。

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