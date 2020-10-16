港元拆息︰1個月跌至0.35厘　連跌3日

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至0.07厘；1星期企0.13厘；與樓按相關的1個月跌至0.35厘，連跌3日；3個月報0.54厘。

16/10/2020

隔夜 0.07464厘

1 星期 0.13107厘

2 星期 0.23982厘

1 個月 0.35560厘

2 個月 0.43232厘

3 個月 0.54196厘

6 個月 0.69196厘

12 個月 0.86821厘

15/10/2020

隔夜 0.06304厘

1 星期 0.12161厘

2 星期 0.24125厘

1 個月 0.36554厘

2 個月 0.44196厘

3 個月 0.54125厘

6 個月 0.69804厘

12 個月 0.87500厘

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