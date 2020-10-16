五年博升一百倍？比特幣將升至100萬美元？

外媒引述前高盛對沖基金經理Raoul Pal表示，比特幣將在5年內，由現在的11,000美元水平飆升至100萬美元！他已將其超過50%的資金押注比特幣。

創立Real Vision的Raoul Pal表示，機構投資者採用數碼貨幣將成新一波浪潮，因為他們意識到經濟要花很長時間才能從新冠肺炎疫情中恢復過來，這將讓比特幣引來「巨額資金」。

他指出，由於疫下沒有錢供人們消費，全球經濟已經從「希望階段」過渡到「破產階段」，迫使更多企業關閉。為了解決這個問題，中央銀行被迫印製更多的錢，這就是他開始購買更多比特幣的原因，事關印更多的錢會導致通貨膨脹和本國貨幣貶值，因此投資者轉向比特幣和黃金等價值存儲。但是，他認為比特幣不僅是價值的存儲，還因為他希望基準加密貨幣進一步上漲。因此，比特幣在他整個投資組合中的比例現在已經上升到50%。

Raoul Pal從一開始就一直在追縱比特幣的走勢，並通過算法回歸來預測比特幣的價格。根據他的模型，比特幣呈現出相對周期性的增長態勢，往往每四年遵循一次相同的周期。根據此周期性恢復算法，在每個周期中，隨着回撤位和最低點的上升以及上升趨勢超過之前的趨勢，比特幣將為長期投資者創造一個更加有利可圖的環境。對於其看好未來五年比特幣的走勢，許多市場評論都支持這一看法。

比特幣現價約處11,496美元水平，較3月低位回升逾1.3倍。根據Statista發布的數據，按市值計算，比特幣也是最大的數碼貨幣，約為2,000億美元。

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