公司認為，在多項宏觀經濟不確定因素(包括中美貿易爭端、新冠肺炎疫情等導致之不確定因素)下，集團財務表現仍然轉好主要由於前期被壓制的市場需求反彈、3C(電腦、通訊及消費性電子產品)、工程機械、自動化等行業需求的增長，以及短交期訂單的增長，導致集團生產的數控高精密機床需求量增加，同時亦有賴集團的經營努力。

對於未來集團的財務表現，因市場趨勢不明朗，特別是受疫情影響，海外市場持續低迷，未來的業績會否持續增長仍存在不確定性。加之，董事會認為機床行業的表現時有周期性的起伏變化，上述財務業績的變化幅度在公司的預料範圍之內。

公司將繼續努力提高其生產效率，降低成本及拓寬數控高精密機床之用途及進一步擴大銷售網絡，以增加於中國的銷售額。在市場環境不佳的背景下，公司考慮到股東的利益，會竭力保持穩定的派息政策。

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