廈門港務：控股股東零對價轉讓股本權益予福建港口集團

福建港口集團乃為施行整合方案，而於8月20日於福建省福州市成立，為福建省國資委全資擁有。緊接擬訂轉讓交割後，廈門港務控股將成為福建港口集團的全資附屬。

擬訂轉讓的交割受限於取得中國國家市場監督管理總局有關經營者集中反壟斷申報的審批通過；及擬訂轉讓所需的任何第三方同意(如適用)。

目前，廈門港務控股為廈門市國資委全資擁有，而廈門港務控股直接及透過其全資附屬間接持有公司約17.21億股內資股及約1.41億股H股，合佔公司股本權益的約68.32%。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299