港股格局：郭思治指內地汽車股前景佳
2020年10月16日 12:25
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恒指周五(16日)開市升幅擴大。香港股票分析師協會副主席郭思治表示，騰訊(00700)由9月份低位上升至本月高位574元，升逾70元。阿里巴巴(09988)亦由低位255.4反彈至298元，升達42.6元。
他認為現時大市處於中期調整後的反彈形態，早前恒指已由7月7日的高位26,782點跌至9月25日低位23,124點，回調超過3,000點。至於港股會否發展成中期反彈格局，他則指需視乎市場成交金額。
市場憧憬螞蟻上市能帶動大市氣氛，而且有助阿里的盈利增長，只要恒指穩守10至20天平均線，相信後市上升的壓力不大。
投資者可繼續留意勢頭良好的科網股，相信即使疫情過後，大家已習慣新科技的生活模式，資金將持續流入新經濟股份。雖然現時新經濟股的估值較高，特別是美團點評(03690)，他建議投資者可少量買入估值合理及市盈率較低的騰訊、阿里巴巴、小米集團(01810)及京東集團(09618)。
同時，他亦看好國內汽車股的未來業務前景佳，特別是比亞迪股份(01211)、吉利汽車(00175)及長城汽車(02333)未來一年的銷售會好轉。中國未來經濟主要依靠內需，汽車工業類股份能拉動下游40多個行業。汽車股周五出現回吐現象，他則認為個別股份如比亞迪累積升幅大，現時只屬技術性回調。
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