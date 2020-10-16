港股格局：郭思治指內地汽車股前景佳

他認為現時大市處於中期調整後的反彈形態，早前恒指已由7月7日的高位26,782點跌至9月25日低位23,124點，回調超過3,000點。至於港股會否發展成中期反彈格局，他則指需視乎市場成交金額。

市場憧憬螞蟻上市能帶動大市氣氛，而且有助阿里的盈利增長，只要恒指穩守10至20天平均線，相信後市上升的壓力不大。

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