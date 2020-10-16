公司指出，期內收益增加乃主要歸因於分銷品類增多及部分原有分銷品類銷售規模擴大，溢利增加乃主要歸因於集團該期間收益大幅增加；部分附屬企業所得稅稅率降低，導致集團企業所得稅開支按年下降約56%；及收到四川虹雲新一代信息技術創業投資基金合夥企業之項目投資收益分配，導致集團其他收益按年增加約29%。

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