長虹佳華發盈喜
2020年10月16日 12:28
東網電視更多新聞短片
長虹佳華(03991)預期，截至9月底止9個月將錄得收益及公司擁有人應佔溢利大幅增加，並預期於該期間之集團收益較去年同期之集團收益約196.78億港元增加46%，及公司擁有人應佔溢利較去年同期之溢利約2.31億元增加24%。
公司指出，期內收益增加乃主要歸因於分銷品類增多及部分原有分銷品類銷售規模擴大，溢利增加乃主要歸因於集團該期間收益大幅增加；部分附屬企業所得稅稅率降低，導致集團企業所得稅開支按年下降約56%；及收到四川虹雲新一代信息技術創業投資基金合夥企業之項目投資收益分配，導致集團其他收益按年增加約29%。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！