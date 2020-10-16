【高盛推介】趁低可留意比亞迪吉汽認購證
2020年10月16日 12:32
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪周四(15日)曾升見143.5港元創歷史高位，惟收市跌約0.1%。周五(16日)早段高見138.6元後倒跌約5%。而周四同是高開低走的吉利汽車，周五早段升約1%後倒跌約2%。兩者皆落後大市。
中國汽車工業協會公布最新數據，本月上旬，11家重點企業汽車產量達45.6萬輛，銷量達34.4萬輛，分別按年跌3.8%及24%。
觀察個股輪證資金流向，可見周四資金轉向部署比亞迪認沽證，錄得約290萬元資金流入。而認購證則於周一(12日)錄得約960萬元資金流入後，周三(14日)及周四獲資金轉向沽出。
投資者如看好比亞迪，可留意屬價外的高敏感度購證(28999)，行使價141.48元，2021年8月24日到期，實際槓桿2.9倍。
並可留意價外幅度不足1%，年期約5個月的貼價比亞迪購證(27505)，行使價128.8元，2021年3月22日到期，實際槓桿3.4倍。
投資者如看淡，則須注意目前市場上的認沽證選擇仍然不多，並且有部分產品已累積一定街貨。可留意年期約7個月的低街貨比亞迪沽證(27814)，行使價90.83元，2021年5月24日到期，實際槓桿3.1倍。
投資者如看好吉汽，可留意價外幅度約11%，年期約3個月的低街貨購證(26706)，行使價18.2元，2021年1月13日到期，實際槓桿5.8倍。
並可留意年期約3個月，屬貼價的吉汽購證(24423)，行使價17.82元，2021年1月7日到期，實際槓桿6倍。
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