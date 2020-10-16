【高盛推介】趁低可留意比亞迪吉汽認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪周四(15日)曾升見143.5港元創歷史高位，惟收市跌約0.1%。周五(16日)早段高見138.6元後倒跌約5%。而周四同是高開低走的吉利汽車，周五早段升約1%後倒跌約2%。兩者皆落後大市。

中國汽車工業協會公布最新數據，本月上旬，11家重點企業汽車產量達45.6萬輛，銷量達34.4萬輛，分別按年跌3.8%及24%。

觀察個股輪證資金流向，可見周四資金轉向部署比亞迪認沽證，錄得約290萬元資金流入。而認購證則於周一(12日)錄得約960萬元資金流入後，周三(14日)及周四獲資金轉向沽出。

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