壹傳媒股價異動調查拖2個月　證券界促證監會加快調查步伐

壹傳媒黎智英於今年8月涉違反《港區國安法》被捕後，其公司股價隨即出現異動，短短數日大上大落，警方其後以串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕15人，證監會事後僅發聲明稱協助警方調查，至今逾2個月仍未見任何實質進展。

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，在極端情況下，若證監會認為股份出現異常交易情況，甚至可能涉及虛假市場，證監會可以勒令股份停牌。每次有壹傳媒的相關消息出現，其股價總會出現異動，監管機構檢視交易有否問題實屬合理，以免令公眾投資者有利益損害。

他續指，按過往經驗，證監會的調查進度一向較慢，但今次事件備受公眾關注，且股價異常發生不止一次，證監會應加快交代，或至少分階段交代調查進度等，沒有理由遠遠落後警方調查。

此外，壹傳媒本身基本因素未見改善，加上被監管機構調查的不明朗因素，他指投資者沒有理由要貿然買入。

壹傳媒近日股價再呈大幅異動，周四(15日)股價低見0.247元後又曾見0.345元；今(16日)股價又復受壓，中午收報0.255元，跌7%，較周四高位0.345元急挫26%！

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