【瑞通推介】投資者即市追恒指牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上周首次申領失業救濟人數高於預期，另投資者觀望紓困方案談判進展，道指隔晚收報28,494點，跌19點或0.07%，連跌3個交易日。

恒指周四(15日)重挫508點或2%，收報24,158點，盤中險守24,100點。周五(16日)早段曾回升200點，重上24,300點。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入近1.4億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出約8,900萬元，反映投資者看好港股將見技術反彈。周四牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

消息指美國國務院向特朗普政府建議將螞蟻集團列入貿易黑名單之中，警告美國投資者不要參與其上市活動。螞蟻集團指不了解美國政府任何有關討論，但市場依然憂慮其上市進程，阿里巴巴上日急挫4.3%，以接近全日低位284.8元收市，是表現最差藍籌。周五早段反彈逾2%，上試294元。市場憧憬下月的「雙十一」購物節，或會對阿里業務帶來正面刺激。周四分別有逾1,500萬和逾790萬元淨流入阿里好倉和淡倉。

大型新經濟股昨由高位顯著回落，騰訊控股上日收跌3.7%，報552元，盤中曾跌穿550元關。該股將於下月12日公布第三季業績，有券商料騰訊整體收入將升26%，淨利潤按非國際會計準則計按年升30%。該股周五早段回升約1%，曾升破560元關口。周四錄約6.9億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，周四有逾260萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有超過1,600萬元淨流出。

汽車股周四早段受捧，吉利汽車一度升近4%至17.4元，創1個月高，其後隨市走勢逆轉，最終倒跌0.2%收市，收報16.7元，結束4日升勢。中國乘聯會數據顯示，乘用車10月第二周日均零售按年增長43%，按月增長50%。吉汽周五早段先升後回，曾重上16.86元，其後由高位回落逾2%。周四有逾420萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近10萬元淨流入。

權重金融股周四亦拖低大市，友邦保險收跌3.6%，報78.35元，連穿10天和20天線。周五早段於78元附近好淡爭持。周四有逾220萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近50萬元淨流出。

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