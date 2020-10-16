【高盛推介】內銀股做好　跟進認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：或受中國領導人南下出席經濟特區40周年慶祝活動影響，內地股市受刺激上升，當中內銀股亦見做好。周四(15日)跌約0.8%及0.5%的建設銀行及工商銀行，周五(16日)早段開市持平後皆發力上升。周四升約1.6%的招商銀行，周五早段則低開約0.3%後隨即反彈。

觀察個股輪證資金流向，可見周三(14日)及周四共錄得約540萬元資金流入建行認購證。過去5個交易日共錄得490萬元資金流入工行認購證。而招行認購證在截至周三的4個交易日皆錄得資金流入後，周四獲資金轉向沽出。

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