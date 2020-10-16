想對沖美國大選風險？花旗籲買呢種外幣…

外電引述投資銀行花旗的研究報告稱，在美國國債和美元的對沖風險效用已不及以往的今天，澳元是一種保護核心投資頭寸的可選工具。

花旗策略師Jeremy Hale指出，基準美國國債孳息率與美股之間的關聯度表明，美國國債對於美股的下跌已不像過去那麼敏感，倒是澳元匯率，尤其是澳元兌瑞郎匯率，一直以來與美股的關聯度相對要高得多，因而更適於用來對沖股市下跌的風險。

該行依然看好通過看跌期權沽空澳元/瑞郎來為核心頭寸提供風險對沖，自股市觸底以來，澳元在主要貨幣中流動性最為顯著，因此很容易受到避險人氣的衝擊。

自3月份觸底以來，標普500指數已累計上漲逾55%，在這段時間裏，澳元兌瑞郎匯率則上漲了將近13%。澳元對全球經濟增長非常敏感，而瑞郎則是一種傳統避險貨幣。

該行表示，大選形勢時刻在變、經濟數據表現，以及美國推出財政刺激方案進展，皆對風險資產構成威脅。

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