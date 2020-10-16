傳螞蟻IPO估值目標達2800億美元　最快下周港交所進行聆訊

日前有媒體引述知情人士稱，美國國務院已向白宮提交建議，將螞蟻集團列入貿易黑名單，此舉恐使螞蟻集團的上市計劃受阻。

報道指，目前尚未知道負責決定把一間企業納入「實體清單」的美國部門，何時會討論上述建議，但國務院今次行動反映出特朗普政府有意強硬地阻止美國投資者參與螞蟻集團的首次公開招股(IPO)計劃，主要可能擔心他們會墮入投資騙局，或者憂慮螞蟻集團會將美國公民的銀行資料交給中國政府。

倘若一間公司被列入美國的「實體清單」，美國企業在未經批准情況下，將不可銷售科技產品予該些公司。這是特朗普政府制裁中國企業的其一個選項，例如其對中國電訊巨頭華為構成沉重打擊，但對於螞蟻集團這類金融科技公司的影響則可能只具有象徵意義。

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