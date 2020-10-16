世銀經濟學家警告：新冠疫情恐演變成全球金融危機

世界銀行(World Bank)首席經濟學家Carmen Reinhart警告，新冠肺炎疫情正在演變成重大經濟危機，甚至導致金融危機。

Carmen Reinhart表示，一開始不像金融危機，但情況慢慢演變成重大的經濟危機，將帶來非常嚴重的金融後果，未來還有遙遙長路要走。他於2009年曾和哈佛大學同事、諾貝爾經濟學獎得主Kenneth Rogoff出版《這次不一樣：800年金融危機》，探討政府違約、經濟衰退、銀行擠提、貨幣拋售和通脹飆升的問題。

他認為，各國央行為了抑制債券孳息率在低檔而爭相購債，已經淪為戰爭，但這種情況無法長久持續下去。為幫助窮國對抗疫情，世銀呼籲富國允許窮國暫緩償債的計劃延長一年直到2021年底，但最終富國只願展延到半年。他又認為，中國雖然參加這項計劃，但並未全心投入，例如中國國家開發銀行和一些民營銀行就沒有加入該計劃。

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