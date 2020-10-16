中國經濟：標普料華復甦可降銀行業不良貸風險　調升GDP預測

國際評級機構標普發表報告指，中國經濟復甦或降低銀行業不良貸款風險。儘管部分中國銀行今年或錄得虧損，惟長遠而言銀行業及經濟趨勢仍保持穩定，估計今年及明年新增信貸損失準備金總額約6.7萬億元人民幣。

標普上調中國今年國內生產總值(GDP)增長預測至2.1%，銀行不良貸款比率則從10%下調至8.5%，惟仍高於新冠肺炎疫情前的5%預測。該機構同時更新中國銀行今年及明年的貸款損失準備金總額，分別為3.6萬億元人民幣及3.1萬億元人民幣。標普預計，隨着貸款向較弱的類別轉移，不良貸款及新信貸準備金或會激增，貸款注銷速度亦將加快。

標普表示，中國在疫情後增加信貸以刺激經濟，預計疫情及其他不利因素大幅消退後，信貸增速將有所緩解。據標普計算，至去年底，中國私營部門債務與GDP的比率為174%，而2018年底則為171%。

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