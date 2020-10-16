原業主減磅！THE PARKSIDE兩房戶售價見3個月新低

利嘉閣嚴煒俊表示，將軍澳THE PARKSIDE第3座中低層E室，實用面積545方呎，屬兩房間隔，9月底以1,100萬港元放盤，經議價後大劈137萬或12.5%，最終以963萬元成交，呎價約17,670元，為屋苑兩房單位近3個月以來的新低。

據悉，原業主於2014年11月以約635.8萬元購入，在市況不明的情況下，決定減持手上貨量，持貨近6年轉手帳面獲利約327.2萬元，物業升值約51%。新買家則為投資者，有感目前市況有調整，決定入市。

THE PARKSIDE本月至今累錄4宗二手買賣，現時有約53個單位放售，一房單位叫價由760萬元起。

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