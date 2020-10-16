歐股早市反彈　戴姆勒飆5%

美國財政刺激方案及英歐貿易談判都未傳來驚喜，惟歐股周四大跌市後反彈，其中英股升1.24%；德股升0.5%；法股升1.42%。

美國總統特朗普準備提高1.8萬億美元的財政刺激方案，但這一建議遭到共和黨參議院多數黨領袖麥康奈爾的否決。另外，歐洲敦促英國在建立新貿易關係的談判中讓步，這一舉措被英國稱為「令人失望」。

德國鋼鐵企業Tyssenkrupp股價飆13%，此前報道指英國Liberty Steel正向其洽購。

報道指美國提議若果空中巴士向歐盟歸還數以十億美元計的援助，則會取消向歐洲威士忌、葡萄酒和其他產品的關稅。空中巴士升近1%。

歐洲汽車製造商協會周五(16日)公布的數據顯示，9月份歐盟乘用車市場實現今年首次增長，月內整個歐盟地區的新車登記量按年增長3.1%至93.39萬輛。

平治汽車母公司戴姆勒(Daimler)表示，第三季度財報預測受到強勁的9月份銷售以及快於預期的行業復甦，戴姆勒股價升近5%。

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