二手樓價指數按周跌1.25%　終止兩周連升

二手樓價走勢反覆，中原城市領先指數CCL報175.83點，按周跌1.25%，終止兩周連升。受到豪宅樓價波動拖累，CCL走勢回軟。CCL(中小型單位)報176.65點，按周跌0.84%，連續7周於177點上下窄幅爭持。

CCL(大型單位)報171.55點，按周跌3.42%，終止2周連升。豪宅樓價波幅擴大，指數於171點到177點之間反覆。

此外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass最新報179.26點，按周跌0.62%。樓價持續一周升一周跌，兼連續7周於180點上下窄幅爭持，最高180.74點，最低179.26點。指數正在尋底，尋底成功的信號有待確認，展望中秋後樓價可以重拾升軌。本周指數反映中秋節前一周的二手市況。本周大圍新盤柏傲莊I認購反應熱烈，對香港樓價的影響將會在2020年11月上旬公布的CCL開始反映。

四區樓價連續三周兩區升兩區跌，走勢上各自尋底。港島CCL_Mass報186.57點，按周升1.89%，終止2周連跌。新界東CCL_Mass報188.96點，按周升0.30%，近6周企穩189點水平。九龍CCL_Mass報172.57點，按周跌1.49%，連升2周後回軟。新界西CCL_Mass報163.37點，按周跌2.82%，指數上周急升今周急跌，走勢反覆。

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