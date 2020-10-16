【市後重點睇】人民幣向好 港匯續強

美匯指數跌至93.71，離岸人民幣(CNH)升穿6.7關，報6.6936。港匯處7.75，美元兌日圓處105.29，歐元升上1.1718，英鎊漲0.22%至1.2933。金價升至1,910美元。布油跌至42.96美元，紐油見40.83美元。道指期貨跌10點。

●市後關注點

-20:30 美國9月零售銷售

-21:15 美國9月工業生產；美國9月設備使用率

-22:00 美國8月商業庫存；美國10月密歇根大學消費情緒指數

-A股快報：中證監擬擇機全面推進註冊制改革。

●中國經濟：

-標普料華復甦可降銀行業不良貸風險，調升GDP預測。

-深圳車主可用數碼人民幣加油購物。

●世銀經濟學家警告：新冠疫情恐演變成全球金融危機。

●傳螞蟻IPO估值目標達2.18萬億元，最快下周港交所進行聆訊。

●破產管理署：9月公司接管或破產令宗數按月飆五成，創4年新高。

●報告：第三季內地移動遊戲市場銷售收入突破500億人幣。

●【男女有別？】疫下美國女性打工仔成失業重災區，何解？

●IMF：中國數字貨幣試點全球領先。

●中美科技戰：傳日本無意加入美國「潔淨網絡」計劃。

●全球經貿戰：傳中國疑阻紡紗商使用澳洲棉花。

●歐洲經濟：9月汽車銷量按年升3.1%，年內首錄增長。

●柏架山道公務員合作社強拍，雅居樂底價4.52億元投得。

●新股專輯：合景悠活下周一起招股，入場費8211元。

●【大行報告】富瑞指國泰盈利短期難反彈，裁員無可避免。

●10月第二市場暫錄19宗成交，按月少24%。

●二手樓價指數按周跌1.25%，終止兩周連升。

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