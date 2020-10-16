【市後重點睇】人民幣向好 港匯續強
2020年10月16日 16:13
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美匯指數跌至93.71，離岸人民幣(CNH)升穿6.7關，報6.6936。港匯處7.75，美元兌日圓處105.29，歐元升上1.1718，英鎊漲0.22%至1.2933。金價升至1,910美元。布油跌至42.96美元，紐油見40.83美元。道指期貨跌10點。
●市後關注點
-20:30 美國9月零售銷售
-21:15 美國9月工業生產；美國9月設備使用率
-22:00 美國8月商業庫存；美國10月密歇根大學消費情緒指數
●恒生指數全日收報24,386點，升228點或0.94%，主板成交1,130億港元；全周計累升267點或1.1%。內銀股急升支撐大市，建設銀行飆5.7%；工商銀行及中國銀行漲4.24%及3.22%。郵儲銀行飆4.88%；民生銀行、中信銀行及招商銀行升3.91%至5.45%；農業銀行升4.26%。https://bit.ly/35iMa3F
●A股快報：滬綜指收升4點，本周漲1.9%。https://bit.ly/377UxkZ
-A股快報：中證監擬擇機全面推進註冊制改革。
●中國經濟：
-標普料華復甦可降銀行業不良貸風險，調升GDP預測。
-深圳車主可用數碼人民幣加油購物。
●世銀經濟學家警告：新冠疫情恐演變成全球金融危機。
●傳螞蟻IPO估值目標達2.18萬億元，最快下周港交所進行聆訊。
●破產管理署：9月公司接管或破產令宗數按月飆五成，創4年新高。
●報告：第三季內地移動遊戲市場銷售收入突破500億人幣。
●【男女有別？】疫下美國女性打工仔成失業重災區，何解？
●IMF：中國數字貨幣試點全球領先。
●中美科技戰：傳日本無意加入美國「潔淨網絡」計劃。
●全球經貿戰：傳中國疑阻紡紗商使用澳洲棉花。
●歐洲經濟：9月汽車銷量按年升3.1%，年內首錄增長。
●柏架山道公務員合作社強拍，雅居樂底價4.52億元投得。
●新股專輯：合景悠活下周一起招股，入場費8211元。
●【大行報告】富瑞指國泰盈利短期難反彈，裁員無可避免。
●10月第二市場暫錄19宗成交，按月少24%。
●二手樓價指數按周跌1.25%，終止兩周連升。
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