【產經直播】港股有望再上？內銀有望翻身？
2020年10月16日 16:20
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在內銀及新經濟股帶動下，港股周五(16日)做好，輕微高開35點後，最高升近300點，收報24,386.79點，升0.945%。港股短期有冇條件再上？有咩因素要留意？
受惠內循環概念體育用品股安踏(02020)股價周五一度見90.9元，不過之後升勢回順，有咩原因？股價有冇望挑戰紅底？
白雲山(00874)創一個月新高，因為中國工程院院士鍾南山指，白雲山旗下板藍根對對抗新冠疫情具功效。白雲山即將在本月尾公布業績，有貨不如等埋業績先？
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