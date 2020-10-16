鴻海擴大新興汽車業務　將推出汽車底盤及固態電池

電子消費品代工巨頭台灣鴻海宣布擴大新興汽車業務，試圖抵消其核心消費電子組裝業務增長放緩的影響，公司宣布其首款電動汽車底盤，以及一個旨在幫助電動汽車製造商更快將車型推向市場的軟件平台。

公司還透露，在2024年發布固態電池的計劃，該固態電池有可能取代電動汽車中更常用的鋰離子電池。

內地媒體報道，首屆鴻海科技日周五(16日)舉行，鴻海創辦人郭台銘以預錄影片的方式致詞。郭台銘提到，鴻海科技日意味着集團積極求新求變，而鴻海科技日在他生日前兩天舉辦，對他而言就是最有意義和最好的生日禮物。

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