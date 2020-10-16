新盤動向：EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY首批近足額認購

新盤參觀及認購反應不俗。市場消息透露，遠中集團持有的黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，現樓示範單位昨天(15日)起首度開放予友好客戶參觀，錄得約100組客到場，今日(16日)起正式開放予公眾人士，首3小時已錄得100組睇樓客到場參觀，當中約3成為投資者，對項目可享3厘租賃回報感興趣。

同時，項目已隨即接受入票登記，據悉，首張價單推出的50伙已獲接近足額認購。其中兩組客戶入票兩張，打算購入兩個單位作長線收租之用。

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