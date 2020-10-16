佐丹奴第三季銷售額跌幅收窄至31.2%

各個市場在上半年採取的封城措施大大影響了用於計算本集團從年初至今可比較門市銷售額中所包括的門市數目，因而或會扭曲集團組合中所有現有門市之表現。

於本季度，中國大陸銷售額之下降幅度收窄至-24.0%，而網上業務錄得正面增長。台灣業務保持強勁的銷售勢頭並已追上2019年第三季度的水平。集團第四季度的銷售業績將很大程度取決於台灣及中國大陸地區銷售復甦的可持續性，到目前為止均顯示出良好迹象。鑑於持續的旅遊限制導致來訪旅客缺少以及限制社交距離措施所影響，香港特區及澳門的銷售仍然疲弱。

與香港特區及澳門相同，印尼的銷售持續受到新型冠狀病毒病大流行之打擊。儘管如此，所有市場包括香港特區和澳門以及印尼在內的網上業務已顯著改善。泰國及新加坡銷售之下降已逐漸減少，而中東業務於封城解除後也開始復甦。中東銷售額於本季度之下降為-32.0%，而上半年之下降為-54.1%。

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