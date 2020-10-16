【中環剝花生】股匯波動市　點執倉應對？

港股近日走勢波動，在美國總統大選結果塵埃落定前夕，似乎都會繼續過山車走勢，投資者應該如何執倉應對？

除了美國選情未明，美國經濟刺激方案尚未有着落，歐洲疫情惡化，加上英國會否硬脫歐仍屬未知之數，從匯市可見，避險情緒升温，美匯指數近日向上，國際金會徘徊1,900美元樓上，強勢會持續？歐元及英鎊跌至甚麼水平才有支持？

今集《中環剝花生》搵嚟中國通海證券投資部副總裁張曦嵐，以及資深外匯評論員鄭廣復同你分析。

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