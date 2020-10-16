【中環剝花生】股匯波動市 點執倉應對？
2020年10月16日 16:59
東網電視更多新聞短片
港股近日走勢波動，在美國總統大選結果塵埃落定前夕，似乎都會繼續過山車走勢，投資者應該如何執倉應對？
除了美國選情未明，美國經濟刺激方案尚未有着落，歐洲疫情惡化，加上英國會否硬脫歐仍屬未知之數，從匯市可見，避險情緒升温，美匯指數近日向上，國際金會徘徊1,900美元樓上，強勢會持續？歐元及英鎊跌至甚麼水平才有支持？
今集《中環剝花生》搵嚟中國通海證券投資部副總裁張曦嵐，以及資深外匯評論員鄭廣復同你分析。
歡迎加入討論及發問，詳情請click入以下連結度睇啦！
1. ontv東網電視直播網站： http://tv.on.cc/live
2.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁： https://www.facebook.com/onccnews/
3.《東網Money 18》facebook專頁：
4. ontv東網電視財經新聞：
5. on.cc東網YouTube頻道
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！