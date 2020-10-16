光滙石油下周二起遭取消上市地位
2020年10月16日 17:16
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香港聯交所宣布，根據《上市規則》第6.01A條，自下周二(20日)起取消光滙石油(00933)的上市地位。
《上市規則》第6.01A條，聯交所有權向已連續停牌18個月的證券除牌。
光滙石油自2017年10月3日起已停牌，若未能於2020年1月31日或之前復牌，聯交所可將該公司除牌。由於該公司未能於2020年1月31日或之前，履行聯交所訂下的所有復牌條件或指引而復牌。於2020年2月28日，上市委員會決定取消該其上市地位。
該公司於2020年3月9日向上市覆核委員會申請覆核上市委員會的決定。上市覆核委員會於2020年10月7日決定維持上市委員會取消該公司上市地位的決定。
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