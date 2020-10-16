中國經濟：首9個月實際使用外資按年增長5.2%

中國商務部公布，中國首9個月實際使用外資(FDI)高達7,188.1億元人民幣(下同)，按年增長5.2%，折合1,032.6億美元，亦升2.5%，為今年來FDI首次實現人民幣、美元累計指標雙雙轉正。

單計9月，FDI為990.3億元人民幣，折合142.5億美元，分別按年增長25.1%及23.7%。

在主要投資來源地中，首9個月累計，香港地區、新加坡、英國、荷蘭實際投入外資金額按扶分別增長11%、8.6%、32.8%及1.5倍。

商務部同時披露對外非金融類直接投資(ODI)情況，首9個月合共5,515.1億元人民幣，按年下跌0.6%，跌幅有所收窄。

部分領域對外投資增長明顯，其中，租賃和商務服務業對外投資309.3億美元，按年增長18.6%；批發和零售業對外投資120.1億美元，更大增41.1%。

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