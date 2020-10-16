九龍無契工廈415萬拍出　呎價較去年同類低2成

市道欠佳，再有另類單位成功拍出。世紀21集團有限公司今日(16日)舉行拍賣會，推出位於九龍灣宏開道13號的景發工業中心8字樓9室單位，該物業屬法院令無契樓，單位實用面積約879方呎。

該單位吸引多組準買家到場參與拍賣，開價410萬元，獲3組買家出價競投，最終以415萬元售出，呎價約4,721元。

該公司拍賣部董事蔡漢陞表示，受疫情影響，工商物業做價下調，是次賣出單位屬無契樓，加上新買家，日後需支付30萬至40萬元作為搬遷重型機器費用，故成交價較去年同類型低層單位的呎價低約20%，但亦反映市場有實力投資者，趁低吸納筍盤作長線投資用途。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299