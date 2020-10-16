皓畋兩銀主盤共2920萬沽　帳蝕逾180萬

何文田新樓連錄貶值個案。美聯鄭桂鈺稱，區內皓畋1座兩個高層單位，實用面積分別約670及671方呎，原先由同一業主持有，於新界亦持有多個物業。上址於6月由銀主叫價約3,000萬元放盤，最終每伙以約1,460萬元售出，新買家都為同一組客。上述兩伙於2016年中合共以3,100萬元購入，帳面貶值約180萬元。

紅磡何文田山畔亦再現損手成交。單位為2座低層戶，開價790萬元，剛以768萬元易手，實用面積381方呎，一房間隔，呎價約20,157元。原業主亦於2016年購入，單位帳面貶值約2.4%。

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