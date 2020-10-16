新股專輯：傳新東方下周就在港第二上市進行聆訊

據外媒報道，在美國上市的中國網上教育商新東方教育(美股：EDU)計劃下周就來港第二上市，進行上市聆訊。早前傳其集資約10億美元(約78億港元)。

新東方教育周二(13日)公布，截至8月底止首財季業績，淨收入9.86億美元，按年減少8%；營業收入按年大減38.9%至1.5億美元。按非美國通用會計準則，淨利潤為1.84億美元，按年倒退19.8%；每ADS基本淨收入1.16美元，按年下跌20.2%。期內，學生總人數按年增加13.5%，至約296.11萬。

公司預期，今年9至11月的第二財季總淨收入介乎8.63億至8.87億美元，按年上升10%至13%。

新東方教育回應《東網》查詢時表示，對市場傳聞不予置評。

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