新股專輯：傳新東方下周就在港第二上市進行聆訊
2020年10月16日 18:05
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據外媒報道，在美國上市的中國網上教育商新東方教育(美股：EDU)計劃下周就來港第二上市，進行上市聆訊。早前傳其集資約10億美元(約78億港元)。
新東方教育周二(13日)公布，截至8月底止首財季業績，淨收入9.86億美元，按年減少8%；營業收入按年大減38.9%至1.5億美元。按非美國通用會計準則，淨利潤為1.84億美元，按年倒退19.8%；每ADS基本淨收入1.16美元，按年下跌20.2%。期內，學生總人數按年增加13.5%，至約296.11萬。
公司預期，今年9至11月的第二財季總淨收入介乎8.63億至8.87億美元，按年上升10%至13%。
新東方教育回應《東網》查詢時表示，對市場傳聞不予置評。
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