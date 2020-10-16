新世界發展斥逾100億元發展深圳太子灣項目

上述深圳太子灣大型一站式綜合項目，坐落於蛇口全新建造的郵輪碼頭旁，發展總樓面面積達390萬平方呎，落成後勢將成為深圳最大海濱文化商業區。該集團將引入國際頂尖藝術設計風格，加入環保健康元素，以香港的旗艦項目Victoria Dockside維港文化匯為藍本，建構Victoria Dockside 2.0，為大灣區帶來首個循環經濟圈以及文化零售體驗，預計整個項目於2024年起分階段落成，有望成為深圳海濱最耀眼及矚目的新地標。

集團預計，項目除具備大灣區地理優勢外，更集交通、景觀、設計、綜合藝術商業等優厚條件，估計能吸引超過500個頂級租戶進駐。

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