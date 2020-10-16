大摩：美國大選80%無法當日決出勝負

外國媒體報道，大行摩根士丹利認為，美國大選夜無法立即定下選舉結果的可能性達80%，「大選可能出現爭議性結果」的擔憂仍在加劇，或對資產市場帶來風險。

雖然民主黨候選人拜登的民調優勢擴大，但歷史數據顯示選前民調的「可靠度」引人懷疑，因為4年前的總統大選民調也顯示希拉妮領先。

另外，反映市場對於未來波動率的預期的VIX期限結構顯示，當前市場並不樂觀，市場對於11月的風險預期顯著高於其他時期。

摩根士丹利認為，就算出現爭議，但最後結果的確定應該不用一個月，預計有70%的可能在一周內出結果。最糟糕的情況是要一個月才能出結果，可能性僅為10%。

該行分析師Michael Zezas指出，郵寄選票的形式很可能阻礙11月3日當天出結果，現在申請通過郵寄方式投票的人數已經打破了紀錄。

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