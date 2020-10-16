新股專輯：卓越商企暗盤升約6% 頂頭槌飛蝕息
2020年10月16日 19:35
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中國商務物業管理服務提供商卓越商企服務(06989)下周一(19日)掛牌，上市前暗盤表現理想。
該公司於於耀才暗盤交易市場高開17.22%，一度升21.72%，高見13元，收市報11.34元，較招股價10.68元漲6.18%，每手1,000股帳賺660元。
於輝立交易場則開市報12.48元，升16.85%，高見12.5元，收升6.74%，報11.4元，每手帳面獲利720元。
該公司吸引37.98萬人認購，公開發售部分超購651.06倍，認購一手中籤率10%；抽100手可穩獲1手，錄109張「頂頭槌飛」，每張獲派45手。國際配售大幅超額認購約32.4倍。
「頂頭槌飛」每張涉資約1.61億元，以借九成孖展及息率2.68厘計，凍資4日付息約4.27萬元。換言之，升幅約9%才能「打和」。按耀才收市價計，扣息後蝕逾1.3萬元。
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