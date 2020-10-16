新盤UPDATES：新界東新盤收票理想　各區大宅獲不俗承接

新盤銷售氣氛向好，新界東大型項目收票成績理想，凍結市場大批購買力，但其他地區各類型樓盤仍續錄承接，當中更不乏特色戶及大宅交投。

柏傲莊I首輪銷售共錄22,763個登記

EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY首批已近足額認購

新盤參觀及認購反應不俗。市場消息透露，遠中集團持有的黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，現樓示範單位周四(15日)起首度開放予友好客戶參觀，錄得約100組客到場，今日(16日)起正式開放予公眾人士，首3小時已錄得100組睇樓客到場參觀，當中約3成為投資者，對項目可享3厘租賃回報感興趣。

同時，項目已隨即接受入票登記，據悉，首張價單推出的50伙已獲接近足額認購。其中兩組客戶入票兩張，打算購入兩個單位作長線收租之用。

匯璽III低層大戶逾2930萬元獲承接

逸瓏灣8大單位售逾1435萬元

帝御‧金灣連花園特色戶呎價逾1.82萬元沽出

朗城滙累售逾9成單位 套現超過53億

各區入伙盤銷情保持不續。華懋集團銷售部總監吳崇武表示，元朗朗城滙至今售出逾9成單位，套現超過53億元，餘下不足1成單位待售。項目自8月3日開始陸續安排交樓入伙， 至今已有約9成單位完成收樓，交樓質素備受讚賞。

屯門帝灣居樓價逾千二萬單位終止買賣

據一手銷售資訊網資料，華業(控股)旗下屯門帝灣居，於今年6月開售以來，暫只錄得1宗成交，單位為大廈1樓C室，惟剛已列明為終止買賣合約。該單位實用面積887方呎，於6月28日1,208.5萬元售出，呎價13,625元。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299