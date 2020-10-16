新盤UPDATES：新界東新盤收票理想 各區大宅獲不俗承接
2020年10月16日 19:54
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新盤銷售氣氛向好，新界東大型項目收票成績理想，凍結市場大批購買力，但其他地區各類型樓盤仍續錄承接，當中更不乏特色戶及大宅交投。
柏傲莊I首輪銷售共錄22,763個登記
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站項目柏傲莊I，本周六(17日)起一連兩天開售391個單位，發展商剛已公布抽籤結果，已入票登記買家根據次序按分組時段到場揀樓，而是次銷售合共錄得22,763個登記，創出1997年後新盤收票量新高紀錄。
EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY首批已近足額認購
新盤參觀及認購反應不俗。市場消息透露，遠中集團持有的黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，現樓示範單位周四(15日)起首度開放予友好客戶參觀，錄得約100組客到場，今日(16日)起正式開放予公眾人士，首3小時已錄得100組睇樓客到場參觀，當中約3成為投資者，對項目可享3厘租賃回報感興趣。
同時，項目已隨即接受入票登記，據悉，首張價單推出的50伙已獲接近足額認購。其中兩組客戶入票兩張，打算購入兩個單位作長線收租之用。
匯璽III低層大戶逾2930萬元獲承接
市區一手大戶錄承接。新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽III，剛售出6座7樓A室，實用面積1,221方呎，成交價2,930.4萬元，呎價2.4萬元，買家選用180日付款計劃入市。
逸瓏灣8大單位售逾1435萬元
據一手銷售資訊網資料，信和置業(00083)旗下大埔逸瓏灣8，剛售出2座5樓B單位，實用面積1,007方呎，成交價1,435.84萬元，呎價14,259元。
帝御‧金灣連花園特色戶呎價逾1.82萬元沽出
屯門區新盤保持熱銷。香港小輪(00050)等位於屯門的帝御‧金灣，售出3座地下單位25，實用面積323方呎，花園面積200方呎，成交價590萬元，呎價18,266元。
朗城滙累售逾9成單位 套現超過53億
各區入伙盤銷情保持不續。華懋集團銷售部總監吳崇武表示，元朗朗城滙至今售出逾9成單位，套現超過53億元，餘下不足1成單位待售。項目自8月3日開始陸續安排交樓入伙， 至今已有約9成單位完成收樓，交樓質素備受讚賞。
屯門帝灣居樓價逾千二萬單位終止買賣
據一手銷售資訊網資料，華業(控股)旗下屯門帝灣居，於今年6月開售以來，暫只錄得1宗成交，單位為大廈1樓C室，惟剛已列明為終止買賣合約。該單位實用面積887方呎，於6月28日1,208.5萬元售出，呎價13,625元。
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