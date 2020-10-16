克魯格曼警告！特朗普落敗　仍可「大搞破壞」禍害全球

外國傳媒報道，2008年諾貝爾經濟學獎得主、《紐約時報》專欄作家、一直狠批美國總統特朗普施政的克魯格曼(Paul Krugman)警告，即使特朗普在美國大選中落敗，但他所屬的共和黨仍可能「大搞破壞」，未來數年繼續禍害美國乃至於全世界，反映這是「美國民主的終結」。

目前美國參議院由共和黨佔大多數，惟克魯格曼指出，雖然民主黨也有可能在接下來選舉中拿下參議院，但勝算不如總統選舉。就算特朗普落敗，但仍可能與參院合力，促成右翼大法官在美國最高法院佔絕大多數。

克魯格曼指出，看看威斯康辛州就知道情況有多糟糕。在2018年州長選舉，該州選民選出一位民主黨籍州長Tony Evers，但民主黨最後在總數99席的州議會中只取得36席，威州民選的最高法院法官也是共和黨佔多數。

這種選舉結果造成Tony Evers處處遭共和黨議員掣肘，例如由共和黨主導的州議會對州長控制疫情的努力百般阻撓，本周三共和黨籍法官封殺了一道對酒吧等公共場所聚集人數設限的命令，這是因為威斯康辛州新冠肺炎確診人數激增得很恐怖。

克魯格曼認為，威斯康辛州可能就是美國選後情況的縮影：一個遭選民以選票否定的政黨，仍能繼續「大搞破壞」。目前看來，特朗普贏得多數選票的機率微乎其微，但仍有可能在選舉人票中勝出，這可能象徵「美國民主的終結」。

克魯格曼認為，即使民主黨大獲全勝，橫掃白宮以及國會參、眾兩院，也很可能面臨最高法院保守派與自由派大法官比例變成6:3的劣勢，「平價醫療法案」可能遭到推翻，讓美國數千萬民眾失去健保保障，奠定美國墮胎合法化基礎的「羅伊訴韋德案」也岌岌可危。最大的威脅在於拜登政府各種對抗氣候變遷的行動，都可能受阻。

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