樓價UPDATES：太古城套三房減價112萬　區內租客承接

二手樓價回落，吸引租客入市，鰂魚涌太古城套三房單位，9月中放盤，減價112萬元後，獲區內客由租轉買，成交價1,538萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城富天閣中高層D室，實用面積760方呎，套三房間隔，望內園景，9月中以1,650萬元放盤，早前調低叫價至1,600萬元，終獲區內租客由租轉買，以1,538萬元承接，實用呎價20,237元。

●西灣河鯉景灣逸榮閣中層H室，實用面積799方呎，套三房間隔，享全海景，新買家一直心儀項目全海景大單位，但預算只有1500萬元，見近日一手市場熾熱，即加快入市步伐，最終與業主議價近一個月，終於願意追價，以1,548萬元入市，實用呎價19,374元。

●北角半山海天峰1座高層B室，實用面積935方呎，套三房間隔及工人套房，享海景，叫價3,280萬元，最終減280萬元，以3,000萬元交吉易手，實用呎價32,086元，新買家屬於用家，睇樓8個月，心儀高層海景單位，決定入市。

●天后維多利中心2座中層D室，實用面積1,031方呎，三房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以約2,018萬元承接，實用呎價19,573元，低市價約10%，原業主早於1995年3月以551萬元購入上址投資，持貨25年帳面獲利1,467萬元，期內升值2.7倍。

●香港仔中心Q座高層1室，實用面積約664方呎，套三房間隔，叫價約1,128萬元，議價後以1,048萬元沽，實用呎價約15,783元，新買家為同區分支家庭客，8個月前已開始在區內睇樓，因疫情反覆期望樓價下跌，故一直未入市，但見上址位處高層及擁全海景，銀行估足價，加上疫情緩和，決定購入自用。

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九龍區

●將軍澳中心10月錄得10宗買賣，已超越上月全月9宗，現時平均實用呎價16,971元，其中9座高層H室，實用面積545方呎，三房間隔，月初開價950萬元，現以925萬元成交，實用呎價16,972元。

●鑽石山居屋龍蟠苑E座高層8室，實用面積383方呎，一房一廳間隔，已補價自由市場開價620萬元，減價32萬元，減幅5.2%，終以588萬元成交，實用面積呎價15,352元，原業主於2017年購入，當時作價470萬元已補地價，持貨3年滿SSD期即沽售，帳面獲利118萬元，單位期內升值25%。

●奧運站海桃灣2座高層B室，三房間隔，望維港海景，實用面積約792方呎，原以約38,000元放租，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價3,000元或約8%，以35,000元租出，實用呎租約44.2元，新租客心儀該屋苑鄰近港鐵站、方便上班，故睇樓4次決定承租。

●長沙灣碧海藍天10月暫錄約5宗租務成交，其中3座中低層E室兩房戶，望少海景，實用面積約502方呎，以約20,000元放租約兩個月，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約2,000元或約10%，以約18,000元租出，實用呎租約35.9元，新租客為單身客，睇樓兩次後即決定承租。

●荔枝角美孚新邨2期吉利徑21號低層A室，實用面積459方呎，一房改兩房間隔，向巴士總站，最初開價670萬元，獲同區上車客議價後以648萬元成交，實用呎價14,118元。

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新界區

●馬鞍山銀湖‧天峰8座中低層B室，實用面積約762方呎，套三房連儲物房間隔，今年7月中放售，原開價1,250萬元，日前終以940萬元吉形式沽出，劈價達310萬元或約25%，實用呎價約12,336元，同類型單位市場價約1,240萬元，但同層有凶宅單位，故上述成交價比市場價低約300萬元或約24%，現時約有113個單位放售，入場價由830萬元起，同類型單位則由1,300萬元起。

●元朗采葉庭12座中層D室，實用面積460方呎，兩房間隔，叫價640萬元，減價18萬元，以622萬元沽出，實用呎價13,522元，原業主於2016年11月以460萬元買入，持貨約4年帳面獲利約162萬元，升值約35%。

●元朗PARK YOHO Venezia第3A座中層B室，實用面積約637方呎，三房間隔，兩個月前叫價約808萬元放售，吸引首置客洽商承接，雙方議價後終以798萬元承接，實用呎價約12,527元，原業主於2016年以約672.8萬元購入，轉手帳面獲利約125.2萬元，物業升值約18.6%。

●天水圍居屋天頌苑E座低層4室，實用面積650方呎，三房兩廳間隔，放盤至今累減32萬元，獲綠表客於未補價第二市場以418萬元購入自用，實用呎價為6,431元。

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