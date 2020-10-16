【大師之見】麥樸思：大選結果爭議恐拖冧美股　無懼中美關係

有「新興市場之父」稱號的麥樸思在訪問中警告，一旦美國總統大選的結果受到挑戰，最終贏家在選後數星期才揭盅，屆時將會是個很大問題，股市勢出現「真正的調整」，甚至大冧。他建議如果需對沖大選風險，應投資一些免受經濟下行的企業，意味擁有穩健的資產負債表，或產品和服務需求能維持增長。

麥樸思又表示，一般來說，特朗普連任總統將「有利」市場，主要是他承諾再度大幅減稅，但民主黨則計劃向有錢人和企業加稅。此外，他稱不太擔心中美關係，因為兩國無論如何，始終需要進行貿易，並透露他「頗為大舉」投資台灣和南韓的企業，尤其是一些供應半導體和集成電路的科技零件股份。

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