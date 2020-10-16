【夜市UPDATES】數據理想！道指飆逾300點　港夜期高水

美股早段升幅擴大，道指現報28,798點，升304點或1.07%；標指報3,511點，升28點或0.82%；納指報11,825點，升111點或0.95%。港股期指夜市報24,404點，升49點，高水17點。

輝瑞藥廠升逾2%，公司稱研發中的新冠肺炎疫苗預計能在11月第3周到達安全里程碑，此後將在美國申請緊急使用授權。

數據方面，美國商務部公布，當地9月份零售銷售按月升1.9%，創3個月最大增幅，並好過預期的0.8%增幅，扣除汽車和汽油後增長1.5%，亦優於預期增長0.5%。

另外，美國10月份密歇根大學消費情緒指數初值升至81.2點，高過預期80.5點。至於9月份工業生產跌0.6%，差過預期增加0.5%。

【21:30】美國最新零售數據理想，美股周五(16日)早段扭轉之前3日跌勢，道指高開170點，報28,664點，以科技股為主的納指漲60點，至11,774點。

據美國銀行引述EPFR Global數字顯示，截至周三止一周，全球股票基金吸資86億美元，當中美股基金錄得60億美元資金流入，4周最多。期內，全球債券基金及黃金基金亦分別吸資176億及12億美元。

企業消息方面，波音公司股價早段急升3.92%至170.67美元，主要是歐洲航空監管當局表示737 Max已經有足夠安全，可以恢復飛行，消息為該飛機日後全面復飛邁進一大步。

另外，重型機械生產商卡勒彼勒(Caterpillar)獲富國銀行調高投資評級至「增持」，目標價由原本160美元，大幅上調至220美元，為華爾街大行中最高，理由是預期環球經濟加速，令盈利由2021年起顯著改善。卡勒彼勒股價早段漲1.51%至167.54美元。

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