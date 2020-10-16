【悲情樓市】業主止蝕！何文田山畔四年跌價逾2%

環球經濟走勢向下，新冠肺炎疫情隨時再爆發，銀主及投資者都爭相沽貨套現，其中何文田皓畋兩個相鄰銀主盤，減價後合共以約2,920萬元沽出，較4年前購入價低近6%。

美聯鄭桂鈺稱，上述皓畋1座兩個高層單位，實用面積分別約670及671方呎，6月時銀主開價3,000萬元放售，終獲同一組新買家承接，每伙成交價約1,460萬元，呎價21,791及21,759元。

據了解，上址原業主於2016年期間合共以3,100萬元購入上述兩伙，現帳面貶值約180萬元。而其於新界仍持有多個二手物業。她續稱，樓市撤辣可刺激投資者將資金重投物業市場，亦可帶動各行各業，令經濟復甦。

業主貨都要損手離場，市場消息稱，紅磡何文田山畔2座低層一房，曾叫價790萬元，剛減至768萬元易手，以實用面積381方呎計，呎價約20,157元，單位約四年間帳面跌價約2.4%。

【重磅投資者四個多月套現逾2億元】

此外，重磅投資者繼續「掟貨」。消息透露，大潭陽明山莊13座一個單位，實用面積2,308方呎，曾叫價6,380萬元放盤，剛連租約售6,148萬元，呎價26,638元。原業主早於九六年購入單位，帳面賺近4,000萬元。而原業主為本港資深投資客，於短短四個多月間，連環減價沽出至少5項住宅，套現逾2億元，當中仍未計同期沽出的工商物業。

中原歐陽振邦則稱，西南九龍匯璽2A座低層A室四房戶，今年初開價3,380萬元，累減352萬元後，以市價3,028萬元沽。資料顯示，原業主於2017年合共以8,932.6萬元連購3伙。現時另一個同面積單位亦於市場上連租約開價3,298萬元放售。

【二手樓價指數創六月底以來最大跌幅】

中原城市領先指數最新報175.83點，屬今年5月初後低位，連升兩周後回落。其餘大型屋苑、中小型及大型單位樓價指數，於本周同時下跌，按周分別錄0.62%、0.84%及3.42%。

分區方面，四區樓價指數連續三周出現兩升兩跌局面，當中新界西跌2.82%最多，報163.37點，而九龍按周亦挫1.49%。相反，港島及新界東指數，按周升1.89%及0.3%。

【尚翠苑成交價達570萬】

新居屋繼續是未補價第二市場焦點，該類物業辣招鬆綁後，隨即出現多宗二手轉讓個案。荃灣居屋尚翠苑自今年9月至今，已錄至少8宗買賣，成交價介乎518萬至570萬元，遠超當年200餘萬至300餘萬元的購入價。

據房委會資料，10月份公屋及居屋第二市場暫錄19宗成交，較9月同期少6宗，期內尚翠苑佔3宗，為成交最活躍屋苑。而項目一個高層實用面積438方呎單位，以558萬元售出，呎價約12,740元。該盤今年已錄多達20宗買賣個案。

同屬辣招鬆綁的元朗居屋宏富苑，本月亦已「開齋」。項目一個實用面積439方呎的低層單位，以475萬元售出，呎價約10,820元。

由於疫情稍為緩和，加上去年的白居二中籤人士趕上「尾班車」，9月份第二市場暫錄224宗成交，按月顯升至少約34%。但第三季只錄561宗同類成交，按季跌約19.4%。

已補價自由市場居屋剛錄成交。世紀21家天下黎振傑稱，旺角富榮花園4座低層三房單位，實用面積592方呎，8月開價1,000萬元，剛減至955萬元沽，呎價16,132元。

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