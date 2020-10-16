新股專輯：藥明巨諾傳成功闖關　集資至少15億元

該公司亦為尚未有盈利或收入生物科技公司。目前有7種在研產品，其中針對復發或難治的淋巴瘤療法Relmacabtagene autoleucel(relma-cel)，屬於CAR-T療法(透過患者自身的免疫系統殺死癌細胞)，並已於2020年6月，獲中國國家藥監局受理審理用作瀰漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)三線療法的新藥申請。是次集資所得將用於產品研發及一般營運用途。

今年上半年，虧損擴大至6.5億元人民幣(下同)，2019年同期蝕3.57億元；研發開支按年增加51.62%至8,226.6萬元，期內未產生任何收益。

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