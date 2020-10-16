新股專輯：先聲藥業擬以招股價上限13.7元定價

該公司將於下周一(19日)中午截止認購，綜合10間券商數據，合共累計為其借出約709.88億元孖展額，超額認購逾197倍。

是次計劃發行約2.61億股，招股價介乎12.1元至13.7元，集資最多35.7億元。一手1,000股，入場費13,838.05元，預期10月27日掛牌。摩根士丹利及中金公司為聯席保薦人。

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