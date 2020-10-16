新股專輯：先聲藥業擬以招股價上限13.7元定價
2020年10月16日 22:00
東網電視更多新聞短片
中國製藥公司先聲藥業(02096)周五(16日)孖展截止認購。外媒引述消息報道，該公司向投資者發出指引，計劃以招股價上限13.7元定價，集資35.7億元。
該公司將於下周一(19日)中午截止認購，綜合10間券商數據，合共累計為其借出約709.88億元孖展額，超額認購逾197倍。
是次計劃發行約2.61億股，招股價介乎12.1元至13.7元，集資最多35.7億元。一手1,000股，入場費13,838.05元，預期10月27日掛牌。摩根士丹利及中金公司為聯席保薦人。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！