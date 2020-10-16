東方航空9月客運運力跌逾29%

貨運方面，該公司貨運業務僅為隨客機運行的貨物運輸，且該業務已交由該公司控股股東下屬子公司承包經營。9月貨郵載運量按年下降21.43%。

公司指，新冠肺炎疫情對全球航空業造成巨大衝擊，隨着國內疫情防控形勢持續向好，社會生產和生活秩序穩步復甦，國內民航呈現出穩健的恢復發展態勢。不過，受國際疫情影響，國際航線客運規模仍持續低迷，預計今年首三季度的經營業績會受到重大不利影響。

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