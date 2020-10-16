海藍控股購欽州土地99%權益
2020年10月16日 22:52
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海藍控股(02278)公布，間接非全資附屬公司江西海藍斥資1.01億元人民幣(下同)，收購欽州市天茂置業99%股本權益。
該收購分2部分，一部分以代價7,424.11萬元，向廣西濱海城市建設發展收購其所持有欽州市天茂置業69%股權，以及待售債務3,243.47萬元。另一部分以代價2,749.89萬元，向欽州市天欽投資收購所持有欽州市天茂置業30%股權，以及待售債務932.22萬元。
欽州市天茂置業主要從事市政；高速公路建設；開發、土地建設；開發及景觀建設業務，並持有中國廣西藏族自治區欽州市辣椒槌片區的一塊土地的使用權，總地盤面積約58,314.91平方米，規劃作住宅用途。
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