國泰前景淡勢裁員
2020年10月17日 00:03
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本港與新加坡達成「旅遊氣泡」協議，惟美資券商富瑞發表報告，向因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)「潑冷水」，指該公司的重組方案無可避免要包括裁員，原因是客運量復甦勢將「龜速」。
不僅如此，富瑞又指，港星「旅遊氣泡」初期，國泰來往兩地的航班數量恐怕有限，反而重辦航線帶來的成本，恐令該公司每月現金流失速度由目前介乎15億至20億元提高。該行預測國泰今年會錄得158億元的巨額虧蝕，明年仍要蝕31億元。
事實上，大行早就對國泰前景不抱希望，另一美資券商高盛對該公司的業績估算比富瑞更悲觀，預計今年及明年分別狂蝕214億及113億元。富瑞早前發表的報告直言，國泰潛在重組加劇業務前景的不確定性，其市帳率估值只配歷史區間的最低殘水平。
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