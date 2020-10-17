高銀金融兩全資附屬買家曝光

高銀金融( 00530 )上月底公布，於9月29日簽立臨時買賣協議以143億元有條件出售兩間全資附屬公司成美及Goal Eagle，該買家身份曝光。公司周五(16日)晚上發公告，披露買家是名為「FONG Tim」的商人，他透過英屬維爾京群島公司Hundred Gain International Holding Limited進行本次購買，為高銀的獨立第三方。

高銀將為上述出售事項舉行股東特別大會進行表決，尋求股東批准出售。公司又稱，由於沒有股東於出售事項中擁有重大權益，故概無股東須放棄投票。換言之，持股70.86%的大股東兼主席潘蘇通亦可投票。

成美及Goal Eagle共同持有賜譽有限公司100%已發行股本，而賜譽則持有九龍灣高銀金融國際中心(該物業)。賜譽於近月因債務問題遭接管，接管人並於9月28日委託物業顧問萊坊將該物業放售。接管人早前曾指高銀無權出售該物業。

另一方面，高銀遭德意志信託(香港)於百慕達法院呈請清盤一案將於10月30日聆訊，高銀晚上出公告表示，將積極抗辯，又認為公司可能於該呈請抗辯中獲勝。

然而高銀提醒，香港中央結算可不作另行通知而暫時中止包括暫停接納股票存入中央結算及交收系統等服務，直至清盤呈請獲撤銷、駁回或永久擱置，或高銀已取得認可令。

可是高銀認為，由於自己勝訴機會較高，故目前並無必要提交認可令申請。公司股份將於下周一(19日)早上復牌。

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