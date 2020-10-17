聯合航空上季蝕140億

疫情衝擊航空業，美國聯合航空第三季虧損18億美元(約140億港元)，較第二季擴大約2億美元，按年更是盈轉虧，經調整後每股蝕8.16美元，遜市場預期每股蝕7.47美元；在航班大減下，上季經營收入按年狠挫78%至25億美元。

繼第二季平均每日燒錢4,000萬美元後，聯航上季續每日燒錢2,500萬美元(約1.95億港元)；截至第三季底止，該公司持有194億美元流動資金，並料會裁減2.2萬名員工，涉及開支11億美元。

美國航空業仍面對漫長和緩慢的復甦之路，特別是跨境旅遊重創。自三月和四月份旅遊需求崩潰後，美國的航空公司紛紛削減人手、停飛客機、透過發債融資及尋求政府援助，以渡過難關。

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