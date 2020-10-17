東方日報B1：IMF料華佔全球GDP增長貢獻拋離美國

世紀疫症加速全球經濟大洗牌！隨着中國率先走出疫情，經濟亦最快恢復元氣，外國傳媒按國際貨幣基金組織(IMF)本周出爐的預測計算，明年中國佔全球經濟增長貢獻的比率為26.8%，大幅拋離美國的11.6%，勢促使美國出招以抗衡中國坐大，中美角力勢必沒完沒了！與此同時，世界銀行首席經濟學家萊因哈特(Carmen Reinhart)警告，疫情正演變成重大經濟危機，甚至觸發金融災難。

IMF本周較早前發表的《世界經濟展望》報告中預測，15大經濟體佔2021年全球國內生產總值(GDP)增長74.4%。當中，中國明年經濟將增長8.2%，雖然較4月時預測調低足足1個百分點，但仍足以使中國貢獻全球增長逾四分之一。

反觀，該組織料美國明年經濟只增長3.1%，相當於佔全球增長11.6%。至2025年，中國佔全球經濟增長貢獻的比率更會升至27.7%，拋離美國的10.4%，兩國對全球的增長貢獻差距亦由明年的15.2個百分點，擴大至2025年的17.3個百分點。

其他國家的全球經濟增長貢獻排名，亦預期在未來五年出現大執位。俄羅斯的排名料由2021年第九位，跳升至第五位，主要是德國的增速放緩，其他新興經濟體包括印尼及土耳其的增長貢獻，拋離日本、英國及法國這些傳統經濟大國。

事實上，疫情對全球經濟帶來深遠影響。按IMF的預測計算，五個新冠肺炎死亡人數最多的國家──美國、巴西、印度、墨西哥及英國，到二五年的GDP，較疫前的預測累計少近1.8萬億美元，全球計的損失更達28萬億美元。IMF並指，極端貧窮人數今年勢廿年來首次增加，持續的經濟損失意味相對疫情前，生活水平出現大倒退。

除中國GDP今年有望超越2019年水平外，IMF現時估計發達國家及其他新興經濟體今年甚至明年的GDP均低過去年水平。

而IMF在疫情爆發前估計全球經濟今、明兩年分別增長3.3%及3.4%。

IMF及世界銀行的年會在將以虛擬形式舉行。IMF屬下主要顧問機構──國際貨幣及金融委員會周四發表聲明，稱各國財長及央行官員承諾維持採取「顯著和敏捷」的政策及動用所有可用的工具。他們並針對不同危機階段和個別國家的情況，單獨地或聯手支持就業和增長。

IMF總裁格奧爾基耶娃在訪問中稱，美國「毫無疑問」最終會推出新的刺激經濟方案，這會有助降低現時全球經濟的不確定性。出席同一場合的歐洲央行行長拉加德則表明，該行隨時進一步採取緊急措施應對疫情的衝擊。

惟萊因哈特警告目前各地央行爭相買債以壓低債息，已淪為戰爭，但這量化寬鬆(QE)情況最終只是「零和遊戲」，難以長久持續下去。她形容：「一開始並不像是金融危機，但逐漸會變成重大的經濟危機，將帶來十分嚴重的金融後果，未來還有漫漫長路要走。」

此外，為幫助窮國對抗疫情，世銀呼籲富裕國家讓貧窮國家暫緩償債直到2021年底，但最終期限只延至明年上半年。萊因哈特提到，中國雖然參加上述計劃，但並未全面投入，例如中國國家開發銀行和一些民營銀行就沒有加入該計劃。

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