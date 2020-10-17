歐股收市做好　空中巴士升4%

歐洲股市收市做好，英國富時100指數收股報5,919點，升87點或1.49%；法國CAC指數收報4,935點，升98點或2.03%；德國DAX指數收報12,908點，升205點或1.62%。

德國鋼鐵企業Tyssenkrupp股價全日飆10.79%，此前報道指英國Liberty Steel正向其洽購。

報道指美國提議若果空中巴士向歐盟歸還數以十億美元計的援助，則會取消向歐洲威士忌、葡萄酒和其他產品的關稅。空中巴士股價收市升4.13%。

歐洲汽車製造商協會周五(16日)公布的數據顯示，9月份歐盟乘用車市場實現今年首次增長，月內整個歐盟地區的新車登記量按年增長3.1%至93.39萬輛。

平治汽車母公司戴姆勒(Daimler)表示，第三季度財報預測受到強勁的9月份銷售以及快於預期的行業復甦，戴姆勒股價收市升5.48%。

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