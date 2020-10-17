紐約期金收市微跌　仍企穩1900美元關

國際金價周五(16日)窄幅上落，紐約12月期金收報每安士1,906.4美元，跌2.5美元或0.1%，全周計累跌約1%，為3周以來首次錄得跌幅。美匯指數報93.7，跌0.17%。

BMO基礎金屬和貴金屬衍生品交易主管Tai Wong表示，今年美國政府落實新一輪財政紓困方案的進展存在高度不確定性，美元大致回穩，限制了金價的表現。他續說，對金價仍保持信心，但預期將於1,900美元水平震盪，無法大幅度突破1,850美元至1,950美元的一個月區間。”

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