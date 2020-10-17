美國2020財年赤字突破3萬億美元　創紀錄新高！

美國政府周五(16日)表示，至9月底止的財政年度，錄得預算赤字3.1萬億美元，創紀錄新高，為之前紀錄的兩倍多，主要由於新冠肺炎疫情使政府收入大縮，而支出同時大幅增加。

上一個財政年度，美國政府預算赤字僅為9,840億美元。之前的紀錄新高是2009年，預算赤字錄得1.4萬億美元，當時，奧巴馬政府正花費巨資支持美國的銀行體系，緩解2008年金融危機造成的經濟損失。

今年3月，新冠肺炎疫情在美國爆發，為緩和疫情造成的經濟危機，美國政府通過了總額3萬億美元的經濟紓困法案，用於支持病毒檢測、疫苗研發、支援醫院，同時為企業、個人提供救助；並為州和地方政府提供援助。

美國政府赤字飆升引起不少經濟學家的擔憂，因為債務不斷增加長遠將影響經濟增長。外媒報道，跨黨派研究機構「爭取制定負責的聯邦預算委員會」發表聲明說，由於不負責任的稅收和支出政策；不斷上升的醫療和退休成本，以及為應對疫情危機而增加的財政支出，美國財政狀況將會繼續惡化。

該機構續指，政策制定者為提振經濟而進行財政支持是正確的，但一旦危機結束，必須把關注點轉到長期債務和赤字削減，以改善美國的財政狀況。

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